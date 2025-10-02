Flavia Gleske recuerda con profundo dolor el cumpleaños de Mónica Spear

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 1 de octubre hubiese estado de cumpleaños la actriz y Miss Venezuela 2004 Mónica Spear, quien fue asesinada en el 2014 en una carretera del país. Su partida dejó un profundo dolor en su hija Maya, familiares, amigos y colegas del medio que aún la recuerdan con enorme cariño.

Un dolor muy profundo

Una de las que recordó el cumpleaños de Mónica, fue la actriz Flakia Gleske, ya que juntas compartieron en varias producciones importantes del país como “Mi prima ciela” del año 2007, y “La mujer perfecta” del 2010.

A través de Instagram la rubia posteó imágenes de los momentos bonitos que vivió con Mónica en los camerinos de Venevisión. Además, escribió un bonito mensaje de recuerdo y del vacío que aún siente su corazón por perder a su gran amiga.

“Hoy no es #Tbt pero cumplirías años. Te recordamos, te extrañamos, no te olvidamos y no olvidamos...Te extraño Spear”, escribió la artista en el pie de foto del post.

En las fotos aparece Maya de pequeñita y también la actriz Magaly Serrano.

El mundo ama a Mónica

La 4ta finalista del Miss Universo 2005, tenía tan solo 29 años cuando fue asesinada por una banda criminal, estando con su esposo Thomas Henry Berry.

Ahora su hija Maya Berry, vive en Estados Unidos, con su familia adoptiva y siempre utiliza las redes para recordar el enorme amor por sus padres.