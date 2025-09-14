Hija de Mónica Spear crea polaroid de Gemini y así luce con sus padres

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días las redes sociales se han inundado con hermosas fotografías de personas con estrellas de la música, televisión y la actuación. Fotografías llamadas polaroid que se logran a través de la inteligencia artificial de Google.

Una de las que realizó la creación fue la guapa Maya Berry, hija de la fallecida actriz, modelo y Miss Venezuela 2004, Mónica Spear. La jovencita que vive en Estados Unidos con sus padres adoptivos, aparece abrazada con sus progenitores.

Muy especial

A través de Instagram la jovencita posteó la imagen mostrando el gran parecido que tiene con sus padres, en especial a Mónica, por esa mira angelical y dulce que tenía la 4ta finalista del Miss Universo 2005.

“Mis Ángeles”, es el mensaje con el cual Berry posteó la imagen que hasta el momento tiene 24,9 mil me gusta y múltiples comentarios de amor de figuras como Inés María Calero.

Más fotos

Pero no solo fue una foto la que aprovechó la señorita para recrear, en otras imágenes realizó una individual con su hermosa madre, protagonista de grandes éxitos como “Mi prima Ciela”, y “La Mujer Perfecta”.

La nacido en el 2008 agradeció a la IA por hacer algo tan importante y bonito para ella, una foto emulando un encuentro con su papá y mamá.

Gemini es la plataforma con IA en la que se pueden realizar las imágenes, que tras una foto seleccionada y describir de manera detallada, realiza una escena visual única.