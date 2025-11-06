El outsider que impresiona: Su ajuste buscará silenciar a los pronosticadores en la R43

Suscríbete a nuestros canales

La décima fecha del tercer meeting de La Rinconada será este domingo 09 de noviembre. Con 13 carreras y sin pruebas selectivas, el gran número de participantes asegura un panorama abierto en el 5y6 nacional y promete dividendos jugosos.

Un total de nueve caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) se encuentran inscritos para la cuarta no válida de la tarde, en distancia de 1.400 metros y que fue pautada a las 1:50 de la tarde.

La Rinconada: Dividendo Outsider Caballo

Uno de estos participantes es Zeppelin (número 2), es un producto de King Seraf en Indelible Rouge por Woodman, retorna después de 35 días a la pista caraqueña, y en esta ocasión para a las manos nuevamente de Jean Carlos Rodríguez que ya lo conoce. Al mismo tiempo cuenta con la preparación de German Rojas Jr., para el Stud “Rampama”.

La última competencia de este pupilo de Rojas Jr., fue el cinco de octubre de 2025, carrera en la que partió por el puesto de pista ocho y nunca fue enemigo al punto de que arribó en la última casilla, en una carrera ganada por Tío Horacio.

El conducido de Jean Carlos Rodríguez ayer miércoles 5 de noviembre realizó el siguiente ajuste: 14,3 27,2 (400 metros) (ES) 40,2 2P 53 4P 68,2/ Muy cómodo con remate de 12,4 con Wuilande Montero. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

