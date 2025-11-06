"Alerta hípica": Descubre el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que transformará tu 5y6 en un acierto rotundo

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 12 competencias sin carreras clásicas será la cartelera para la reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada, a realizarse el domingo 09 de noviembre.

La octava del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Gran opción 5y6 Datos hípicos

La alazana norteamericana Easyasyouplease (número 7) es una de las 12 competidoras inscritas para esta prueba válida, con el aprendiz Oliver Medina en el sillín y preparada por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Los Reptilianos.

La potra tresañera hace su regreso a la pista tras un corto paro de 35 días sin correr por lo que se perfila como la primera favorita, y es la gran opción para Gaceta Hípica. En su última actuación del día 05 de octubre llegó segunda a 1/2 cuerpo de Mitología.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 05 de noviembre, la presentada por Parilli Araujo ajustó 47’’3 para 600 metros, en pelo, de carrerón, contenida publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas