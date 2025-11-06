"Alerta hípica": Descubre el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que transformará tu 5y6 en un acierto rotundo

Hipismo

Es una de las montas del aprendiz Oliver Medina y reaparece luego de 35 días al óvalo caraqueño

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 08:09 pm
Foto: José Antonio Aray.
Un total de 12 competencias sin carreras clásicas será la cartelera para la reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada, a realizarse el domingo 09 de noviembre.

La octava del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Gran opción 5y6 Datos hípicos

La alazana norteamericana Easyasyouplease (número 7) es una de las 12 competidoras inscritas para esta prueba válida, con el aprendiz Oliver Medina en el sillín y preparada por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Los Reptilianos.

La potra tresañera hace su regreso a la pista tras un corto paro de 35 días sin correr por lo que se perfila como la primera favorita, y es la gran opción para Gaceta Hípica. En su última actuación del día 05 de octubre llegó segunda a 1/2 cuerpo de Mitología.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 05 de noviembre, la presentada por Parilli Araujo ajustó 47’’3 para 600 metros, en pelo, de carrerón, contenida publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH). 

Favoritas de la carrera: Yeguas

  1. Melania: Yegua que regresa luego de 35 días sin correr y es un tiro cómodo para ella. La monta “El General” Jaime Lugo. Para esta válida del día domingo y por el puesto de pista que le tocó (8), la castaña podría dar una buena partida y venirse en los metros finales. No la dejen fuera de sus combinaciones.
  2. Victory Rose: Para está distancia, la yegua a logrado figuraciones destacadas, por lo que es indescartable al momento de sellar el cuadro. Por el planteamiento de carrera pudiera decidir en los metros finales y así podría lograr su primera victoria. No la olviden.

 

Miércoles 05 de Noviembre de 2025
Hipismo