Oliver Medina: Condición envidiable le asegura visitas al recinto de ganadores en La Rinconada

La mañana de este miércoles 29 de octubre el aprendiz Oliver Medina estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó su tiempo para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de las condiciones físico-atlética de sus cinco montas para la reunión 42 a realizarse el día domingo 02 de noviembre.

Oliver muchas gracias por conceder la entrevista. Muy buenos número te acompañan en tu primera temporada un total de 13 victorias por el momento y de seguro alcanzaras más.

Entrevista en vivo: Oliver Medina montas R42 La Rinconada

Todos tus compromisos son en el 5y6 nacional y arrancas desde la primera válida con el ejemplar Bendito.

- Este caballo viene de ganar conmigo. Para esta ocasión, ya está completamente recuperado del cólico. Sus condiciones son óptimas para el domingo, al igual que sus trabajos. Con el favor de Dios, espero ser decisivo en la carrera.

Acto seguido tiene el compromiso con la yegua Mostaza que también la llegaste a ganar.

- Ella ha venido realizando sus trabajos de forma excelente; la conozco bastante bien, pues tengo tiempo trabajándola. Hoy [miércoles], le realizamos un ejercicio de 'raya a ocho', tal como lo instruyó el entrenador. Sus desplazamientos en la pista me dan mucha confianza, por lo que creo que vamos a realizar una muy buena carrera.

Cuarta válida del 5y6 nacional en yunta con Ramón García montas a la yegua Axis Mundi.

- Vengo de montar a esta yegua y terminamos en la séptima posición. Lo importante es que, en esa ocasión, ella estaba reapareciendo y no lo hizo mal. Ahora vamos más puesta, y los traqueadores me han informado que se ha lucido en los ejercicios, lo que nos permite ser optimistas y esperar una muy buena carrera.

En una pareja quinta válida tiene el compromiso con la yegua Super Explosiva.

-Con ella tengo un buen tercer lugar, estoy seguro que ella va a ir mejorando poco a poco y el trabajo realizado el día de hoy fue muy bueno así que no la dejen fuera de sus combinaciones.

Carrera de cierre: Acumulados 5y6 nacional La Rinconada

Por último, tiene la oportunidad de montar a la yegua argentina Benecia que viene de arribar en la séptima casilla en su debut.

- Efectivamente, ella viene mejorando progresivamente. Este miércoles la ejercitamos en la máquina de partidas y lo hizo de manera satisfactoria en la pista. Para esta ocasión, somos optimistas y esperamos realizar una buena carrera con la presentada de Fernando Parilli Araujo.