Anótate a ganador: Aprendiz Omar Rivas presenta sus opciones de triunfos para el 5y6 de la R42

El joven jinete aprendiz Omar Rivas, conversó en exclusiva con el equipo de Meridiano Web la mañana de este miércoles, donde abordó las expectativas y las estrategias para las cinco montas que lo esperan este domingo en la cuadragésima segunda reunión en el hipódromo La Rinconada.

La Rinconada: Entrevista Jinete Aprendiz Compromisos

Rivas, quien amablemente aceptó la entrevista ofreció análisis detallado y con mucho optimismo sus cinco oportunidades para la mencionada jornada dominical.

La afición hípica siempre está atenta a las palabras del joven Rivas quienes seguramente serán seguidas de cerca en la búsqueda de un dato ganador o simplemente disfrutar de la pasión por el turf criollo.

Saludos Omar. Tendrás cinco compromisos. El primero de ellos en la cuarta carrera con el caballo Rey del Castillo en yunta con Deibis Guevara, en distancia de 1.200 metros.

-Si, es un caballo que tenemos muchas expectativas, pues en sus actuaciones anteriores vienen en excelentes condiciones. Esperamos lograr victoria.

Para la primera válida para el 5y6 Nacional montas al castaño Ademan para el mismo tiro de 1.200 metros.

-Viene de correr seguido. Su anterior actuación fue muy buena y esperamos que está semana y una vez más, estaremos decidiendo.

En la segunda válida tendrás el compromiso con la yegua Decidida.

-Esta yegua viene también de hacer buenas actuaciones, por lo que esperamos estar en el tope del marcador

Luego en la cuarta válida estarás en el sillín de la yegua La Dama

-Es una yegua que en sus actuaciones no ha estado en el tope del marcador. Se mantiene en excelentes condiciones y espero hacer una buena carrera con ella.

Y terminas tu compromiso en la carrera de los acumulados con otra yegua: Encantadora del preparador y ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar, Humberto Correia.

-Una yegua que va al descargo y espero que sea favorecida para buscar la victoria esta semana.