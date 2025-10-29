Deyker Acosta: Lo más lejos que espera estar es en el segundo lugar este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En el exigente mundo de la hípica, la constancia, disciplina y paciencia son pilares fundamentales en la vida de todo jinete, especialmente cuando los resultados se hacen esperar.

La Rinconada: Jinete Aprendiz Reunión 42 Compromisos

Un claro ejemplo de esta perseverancia es Deyker Acosta, jinete aprendiz que recientemente celebró su primera victoria el pasado 19 de octubre de 2025, al guiar a la yegua Luna Dulce al círculo de ganadores.

Comprometidos con ser equitativos y destacar a todos los protagonistas, Meridiano Web aprovechó una visita rutinaria al óvalo de Coche para conversar con el noble jinete. Acosta compartió sus impresiones y planes de cara a las cuatro montas que tiene pautadas para este domingo 2 de noviembre.

La primera monta es por intermedio de la yegua Mi Maritza que va nuevamente al tiro de 1.800 metros.

-Sí, tuve la oportunidad de conducirla en su anterior. Lo hizo bastante bien en recorrido de 1.800 metros, espero repetir una buena carrera con ella, su condición es óptima y eso me hace pensar que ella debe estar uno-dos.

Kenny Madera entrenador de Wyoming Girl te brinda la oportunidad para que montes a su yegua en la quinta carrera.

-Sí, agradecido con el entrenador Madera por la oportunidad. He visto sus más reciente competencias y en su último arribo en el cuarto lugar, para esta ocasión se encuentra muy bien.

El trabajo con batea y piscina me hace pensar que ella va estar mejorando bastante en esta ocasión.

Sexta carrera de la tarde el ejemplar Combination en la Condicional Especial.

- Agradezco al entrenador Enríque Martínez la confianza. En una ocasión corrí este ejemplar y, aunque crucé la meta en primer lugar, lamentablemente fui distanciado. El caballo se siente en óptimas condiciones en los ejercicios, es fuerte y espero realizar una gran carrera con él este domingo.

Para cerrar en la cuarta válida nuevamente en el lomo de la yegua Spring Training.

-Sí, he tenido la oportunidad de conducirla en varias ocasiones. La he visto en los trabajos matutinos, se encuentra bastante bien y Dios mediante espero una buena actuación con ella.