Rafael Cartolano: En recorrido de 1.200 metros la hija de Manchester no puede ser olvidada de ninguna combinación en La Rinconada

Rafael Cartolano es una figura reconocida por su caballerosidad y su constante disposición a colaborar con los medios de comunicación hípicos. El trainer siempre se muestra accesible, facilitando la labor de informar a la fanaticada.

Datos hípicos: La Rinconada Carreras Entrenador

La mañana de este miércoles confirmó una vez más su talante profesional. Tras supervisar los ajustes finales de sus ejemplares y coordinar la labor con sus traqueadores en la pista, el experimentado preparador dedicó unos minutos exclusivos al equipo de Meridiano Web.

Cartolano ofreció un análisis detallado de sus dos presentados para la reunión 42 en el Hipódromo La Rinconada, donde fue capaz de compartir su visión y expectativa ante la jornada.

Trainer su primer compromiso por intermedio del ejemplar Colossus que viene de participar en una prueba selectiva donde arribó en el cuarto lugar.

-Sí, Colossus participa en una carrera especial. Él se encuentra excelente por cancha y por ese motivo esperamos y aspiramos estar decidiendo la misma.

Acumulados: 5y6 nacional La Rinconada Rafael Cartolano

Luego en la carrera de los acumulados que todos quieren ganar, tiene la presentación de la yegua Bellezze que reaparece luego de 99 días sin correr.

-Antes de comentar aprovecho la oportunidad de invitar al público a que sellen el 5y6, miren que esta semana abono excelente dividendos y esperamos que este domingo no será la excepción.

En relación a Bellezze, el entrenador explicó que la yegua "va a su reaparición luego de corregir algunos detalles".

Cartolano se mostró satisfecho con su condición: "Para esta ocasión se encuentra muy bien." Sin embargo, reconoció la dificultad de la prueba: "Estoy consciente de que la carrera es muy nutrida y que nos tocó el puesto 14."

Finalmente, depositó su confianza en la monta: "Esperamos que Jhoanthan Aray ejecute un excelente trabajo que nos permita ser decisivos en la prueba." No dejen de colocarla en sus formularios