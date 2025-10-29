El duelo del siglo: Mira la confesión de Sonny León y Juan Pablo Paoloni sobre el final del Clásico Internacional Simón Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado 72 horas desde la celebración de la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar, un espectáculo que marcó el cierre de la reunión 41, al mismo tiempo se protagonizó un desenlace no apto para cardíaco entre el norteamericano Gran Yaco y el venezolano Astuto en los metros finales, llevándose la victoria éste último ejemplar de forma cerrada y con el fotofinish preparado.

Este martes 28 de octubre, el reconocido comunicador social, periodista, locutor, narrador y comentarista hípico José Arturo Sulbarán publicó en su cuenta de red social Instagram, un video de la entrevista que él mismo realizó ese día domingo en los espacios del Jockey Club de Venezuela del óvalo de Coche, a los dos jinetes internacionales que protagonizaron ese gran desenlace del magno evento: El venezolano y ganador del Kentucky Derby 2022 Sonny León y el argentino Juan Pablo Paoloni, ganador de competencias en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata Juan Pablo Paoloni.

Ambos jockeys compartieron sus opiniones acerca del bonito final del Simón Bolívar entre el ejemplar importado Gran Yaco y el ejemplar nacional Astuto siendo este último el que se llevó la victoria más importante.

Sonny León: “Cuando estaba en el estrecho me sentí ganador. De verdad que hice correr firme al caballo (Gran Yaco), obviamente el ejemplar Astuto y el jockey que también fue Astuto pudo conseguir los espacios en el momento preciso para ganar la carrera. Yo di todo para ganar mi carrera, porque quería ganarla, al igual que Paoloni que también lo hizo. Estoy feliz y contento que Paoloni haya ganado y dimos un buen espectáculo, lo hicimos muy bien y agradecido con todo el público venezolano”.

Juan Pablo Paoloni: “Esa era la idea llevarlo por dentro. Dicen que el caballo que va por dentro corre más, y faltando 150 observé que mi caballo había arrancado con mucha fuerza. Estoy muy contento, un honor y un gusto poder definir una carrera con Sonny. La verdad, estoy feliz de la vida”.

Sobre el espectáculo del Simón Bolívar para el hipismo venezolano León comentó: “La verdad que es un espectáculo y sencillamente disfruté mi momento, disfruté de mi fanaticada hípica, creo que Paoloni también lo hizo. Dimos un buen espectáculo en ese final del Simón Bolívar y espero venir nuevamente a montar en otro Simón Bolívar o en la próxima carrera".

Finalmente, el periodista Sulbarán preguntó al ganador del magno evento si habrá una revancha entre Astuto y Gran Yaco para el día 14 de diciembre, a lo que respondió: “No sé, veremos. Estoy contento y agradecido. Espero volver pronto”.