Reaparición estelar: Tuco Salamanca se encuentra listo para volver a la acción en La Rinconada

Este domingo 2 de noviembre se realizará la cuadragésima segunda reunión con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas mientras que la jornada para el 5y6 Nacional se disputará a la altura de la séptima del programa.

La sexta competencia del ciclo no válido será la condicional especial para caballos de tres y más años nacionales e importados, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de la milla (1.600 metros), además de un premio a repartir de $32.500.

Tuco Salamanca: Regresa Acción R42 La Rinconada

Entre los participantes inscritos para esta condicional especial se encuentra el argentino Tuco Salamanca (llevará el número 4 en la gualdrapa), será montado por Robert Capriles y presentado por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Transformers.

Este ejemplar de siete años reaparece al óvalo de Coche luego de un período de 70 días sin correr, pues hay que recordar que tras su participación en el Clásico Invitacional del Caribe (GI) de la Gala Hípica de Caracas el pasado 24 de agosto, se confirmó por parte del Copropietario del Stud Transformers, Cristián Viola que el mencionado caballo había sufrido una fractura en el casco trasero izquierdo.

Sin embargo, el día 1ro de septiembre el presentado por Parilli Araujo comenzó a entrenar en la pista caraqueña con la ilusión de volver a la acción de las carreras.

Tanto el Dr. Larrazábal como el herrero Herbert Suárez fueron los encargados de trabajar en el casco y en el herraje del equino. Su labor fue tan satisfactoria que permitió al caballo volver a la cancha, un hecho que muchos consideraban casi imposible.

Ahora llegó el momento en que el ejemplar argentino se encuentra listo para participar en la presente condicional especial de la mencionada jornada dominical.

Hasta el momento, lleva una campaña de tres triunfos en ocho actuaciones en el principal óvalo caraqueño y toda la afición hípica estará pendiente para el regreso de Tuco Salamanca del día domingo 2 de noviembre a la arena de La Rinconada.

Ejercicio previos: Tuco Salamanca La Rinconada

El último trabajo realizado por Tuco Salamanca en la arena caraqueña fue el día 18 de octubre, el cual marcó 65''1 para 1.000 metros, en silla, con remate de 12''3 con el aprendiz Winder Véliz.