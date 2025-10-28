Mira el emotivo mensaje de Juan Carlos Ávila luego de su participación en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre, se disputó el cierre de la reunión 41 con la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a la altura de la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, en distancia de 2.400 metros y un premio que se repartió por $500.000.

Este clásico especial y de trayectoria en el calendario del hipismo nacional, fue la más preciada por jinetes, entrenadores y propietarios quienes tuvieron claramente la meta: Participar y ganar.

Por esa razón un total de 16 ejemplares nacionales e importados de tres y más años fueron los participantes para ésta importante prueba de grado I, a fin de dar por todo lo alto la gloria en la pista y el sabor de triunfar en la arena caraqueña.

El ganador del lujo selectivo de grado fue para el caballo Astuto (número), conducido por el jinete argentino de talla internacional, Juan Pablo Paoloni y presentado por Humberto Correia, pues este cincoañero defendió con los colores del Stud Los Audaces.

En los 100 finales, Astuto (por dentro) se batió un duelo cabeza a cabeza con el norteamericano Gran Yaco (por fuera) montado por el jinete venezolano y ganador del Kentucky Derby 2022, Sonny León, por lo que el conducido por el argentino Paoloni, no resistió la lucha y fue cuando más pudo correr para cruzar al espejo a pescuezo de Gran Yaco, pues se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Sin duda, fue un final de infarto en el óvalo de Coche, Astuto aplastó a su rival en buena atropellada y buen remate, con un tiempo de 156’’2 para el tiro de los 2.400 metros.

Juan Carlos Ávila: Mensaje Posterior Clásico Internacional Simón Bolívar

Culminada la selectiva de mayor importancia de nuestro país, en horas de la tarde de este lunes 27 de octubre el preparador caraqueño, Ávila acudió a su cuenta de red social X para dejar un emotivo mensaje de agradecimiento al Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez sobre la oportunidad de participar en el magno evento de la hípica venezolana:

“Hermano muchas gracias por permitirme participar en este evento, fueron sentimientos maravillosos encontrados, un honor compartir, con toda la familia hípica, y más aún con el cariño con el cual fui tratado por todos. Esperando sanamente por la revancha. Gracias a todos”.