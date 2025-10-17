Juan Carlos Ávila aterrizó en Venezuela y estas son sus impresiones de cara al Clásico Simón Bolívar (GI) a disputarse en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La capital venezolana se convirtió, la noche de este miércoles 16 de octubre, en el epicentro de la pasión hípica nacional con la celebración de la subasta final de Yearlings 2025. Las instalaciones del Club Hípico, ubicadas en el este de Caracas, acogieron el evento que reunió a destacados criaderos como Alegría, Bello Monte, La Alameda, Montesano y Luisiana, entre otros.

La cita congregó a diversas personalidades del turf: jinetes, entrenadores, propietarios y nuevos inversionistas. Todos llegaron con el mismo objetivo: materializar el sueño de adquirir un pura sangre para futuras competencias en el óvalo de La Rinconada.

El ambiente se tornó en un verdadero espectáculo de entusiasmo. El público observó con gran emoción la exhibición de importantes sementales; Ercolano, Imaginary Sailor, Jorge Zeta y The Ferryman, entre otros, se convirtieron en los protagonistas de la excelente velada.

Ávila Sorprende con su Presencia: Subasta 2025 y compromiso en La Rinconada

La noche guardaba una sorpresa. De un momento a otro, el lugar recibió la visita del exitoso trainer Juan Carlos Ávila. El reconocido preparador ecuestre disfrutó de la jornada e, interactuó con los presentes, conversó con el equipo de Meridiano Web.

"Envío un saludo a toda la afición de Gaceta Hípica, donde la mayoría de nosotros aprendió a leer con ese libro", expresó Ávila. "Recién aterrizo y disfruto esto, poder encontrarme nuevamente con tantas amistades de tantos años me hace muy feliz".

Ávila destacó su asombro ante el buen ambiente que se respira en la hípica venezolana. "Los precios de los ejemplares y el deseo de la gente por obtener un campeón me encantaron. Vi rostros conocidos entre la multitud, además de nuevos inversionistas. Este hecho resulta importante para el hipismo nacional", afirmó.

La visita de Juan Carlos Ávila no solo representa un reencuentro con familiares en el país, sino que también se relaciona con la inminente disputa del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) la próxima semana, una carrera donde el trainer se hará presente con un ejemplar importado de nombre Gran Yaco. Sus impresiones sobre este desafío:

Venimos con un caballo de buen talento. No es del más alto nivel en Estados Unidos, pero sí posee una calidad media que le permitió ganar sus Allowance. Las expectativas son positivas para su actuación aquí. Además, el trabajo que realizó mi colega Carlos Luis con el ejemplar me resultó excelente", comentó Ávila.

El entrenador detalló el plan inmediato para el pura sangre. "Este sábado, esperamos realizar un buen trabajo con miras a alistarlo para esa carrera tan importante. Repito, solo el hecho de estar aquí ya significa una victoria, pues disfruto plenamente el reencuentro con mis amigos, algo que me encanta. Poner el colofón con un triunfo de nuestro ejemplar sería lo ideal para coronar la noche", concluyó el trainer.

Jinete: 148 del Kentucky Derby (G1) Venezolano

Como un elemento que añade aún más brillo a su participación, la responsabilidad de montar a Gran Yaco recaerá sobre el jinete Sonny León. El profesional de la fusta es ampliamente reconocido en Estados Unidos, donde acumula más de 1.000 victorias en su campaña. Destaca en su palmarés el triunfo en la edición 148 del Kentucky Derby (G1) en 2022, a lomos del ejemplar Rich Strike. León dirigirá al pura sangre, propiedad del ex-grandesliga venezolano Víctor Martínez.