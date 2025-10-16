Hipismo

La Rinconada: Estén muy pendiente con este ejemplar que es dato atrasado y lleva descargo porque logró uno de los mejores ajustes

Es uno de los participantes para el ciclo no válido de la R40

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 07:29 pm
La Rinconada: Estén muy pendiente con este ejemplar que es dato atrasado y lleva descargo porque logró uno de los mejores ajustes
Foto: José Antonio Aray.
El hipódromo La Rinconada continúa con su tercer y último meeting, este domingo 19 de octubre con la reunión 40, donde se van a correr un total 12 competencias con dos pruebas selectivas: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII), ambas en el trayecto de 1.400 metros.

Para la tercera competencia es para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, con una nómina de ocho purasangres a competir, más un premio especial de $23.400.

Huracán Cumanés (número 7), es uno de los corredores inscritos para el ciclo no válido, será conducido por el efectivo aprendiz Winder Véliz y presentado por Freddy Petit. Se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica y utilizará el implemento Boza en Blanco (+BB).

Este cincoañero en su última efectuada el 28 de septiembre llegó cuarto a 7 1/2 cuerpo de Father Heart.

Ajustes: La Rinconada

El día jueves 16 de octubre el pupilo de Petit ajustó 45’’4 para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, contenido, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la Carrera: Ejemplares La Rinconada

  1. Abu Pepe: Es el ejemplar lógico y va a su carrera con la monta del Jhonathan Aray por lo que se luce indescartable.
  2. Poloroid: Reaparece tras 49 días y creemos que hará una distinguida actuación y hasta podría tomarse una nueva foto en el recinto de ganadores. Ojo con él para las jugadas exóticas.

 

Hipismo