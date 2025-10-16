La Rinconada: Estén muy pendiente con este ejemplar que es dato atrasado y lleva descargo porque logró uno de los mejores ajustes

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada continúa con su tercer y último meeting, este domingo 19 de octubre con la reunión 40, donde se van a correr un total 12 competencias con dos pruebas selectivas: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII), ambas en el trayecto de 1.400 metros.

Para la tercera competencia es para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, con una nómina de ocho purasangres a competir, más un premio especial de $23.400.

Huracán Cumanés (número 7), es uno de los corredores inscritos para el ciclo no válido, será conducido por el efectivo aprendiz Winder Véliz y presentado por Freddy Petit. Se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica y utilizará el implemento Boza en Blanco (+BB).

Este cincoañero en su última efectuada el 28 de septiembre llegó cuarto a 7 1/2 cuerpo de Father Heart.

El día jueves 16 de octubre el pupilo de Petit ajustó 45’’4 para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, contenido, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

