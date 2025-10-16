La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°40

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 19 de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

La yegua con mayor puntaje en la cátedra es Johanakarina, con Jhonathan Aray sobre los estribos, presentada por Fernando Parilli Araujo.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Super Explosiva 13 Acanelada 9 Tianshan 4 Majestic Shot 4

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Johanakarina 14 Gattaca 6 Genesis Paola 5 Queen Rhaenyra 2 Gran Feroina 2 Milagros del Valle (Usa) 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS The Tree Bay (GB) 9 Fantastic Shot 5 Boiled Milk 3 Princesa Susej 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Miketyson 9 Gran Pepe 9 Master Shot 6 Macuto 5 Skyline 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS La Super Kat 10 Lady Rossy 4 Miss Indiana 3 Yaqui Desings 2

SEXTA VÁLIDA