La Rinconada: Mira el dato más corrido que debes tomar en cuenta al momento de sellar tu 5y6

El majestuoso hipódromo La Rinconada celebra este domingo 19 de octubre su reunión número 40, con un programa de 12 competencias. La jornada destaca con dos pruebas selectivas de grado que garantizarán la emoción y adrenalina de la afición hípica.

Asimismo, parte de la programación dominical también se contempla el popular juego del 5y6 Nacional por lo que, en la undécima carrera, quinta válida es para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años ganadoras de cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La Súper Kat (número 6) participa en esta prueba válida, con Francisco "Kid" Quevedo en la silla y Rubén Lanz en la preparación para los colores del Stud My Funny Horse, además se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

La hija de Champlain en Que Milagro por Slewbop regresa a la pista caraqueña tras 49 días de inactividad. En su última actuación, el 31 de agosto, ocupó el tercer lugar en este mismo lote, a 6 3/4​ cuerpos de Ambrosía.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día martes 14 de octubre La Súper Kat galopó dos vueltas en silla mientras que el miércoles 15 de este mes ajustó 31’’1 para 400 metros, en silla, salió al tiro, cómodo informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).