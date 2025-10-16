La Rinconada: Entérate del ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica para sellar su primera victoria en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada ofrece una jornada hípica de alto calibre este domingo 12 de octubre, cuando celebre su reunión número 40.

El programa incluye un total de 12 vibrantes carreras, donde destacan dos pruebas selectivas en la recta de 1.400 metros: El 48vo Clásico Edgar Ganteaume (GII) y la edición 73 del Clásico Albert H. Cipriani (GII). Ambas competencias prometen velocidad pura.

La novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Gran opción 5y6 Datos hípicos

La castaña importada Tiz Erin (USA) es una de las 10 participantes para esta válida, que nuevamente contará con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y presentada Pedro Coronil para el Stud Excelso.

Este tresañera se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica y posee campaña en Estados Unidos, por lo que en su debut del día 21 de septiembre en la arena caraqueña fue capaz de llegar cuarta a tres cuerpos de Sweet Sensations.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 15 de octubre, la pupila por Coronil galopó, suave, en pelo publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas