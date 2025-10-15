La Rinconada: Yoelbis González es un pozo de fe con esta yegua para el ciclo no válido de la R40

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Yoelbis González estuvo presente en la jornada de ajustes la mañana de este miércoles 15 de octubre y aprovechó la ocasión para ser entrevistado para Meridiano Web para conocer las condiciones físico-atléticas de sus siete compromisos para la cuadragésima reunión.

Yoelbis González: Montas R40 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Yoelbis. Tienes siete importantes compromisos para la reunión número 40 del día domingo. Comienza en la primera competencia con la monta por segunda ocasión de My Returning Mate, del maestro de maestros Don César Cachazo.

-Es un caballo que viene de un buen segundo. Realmente se ha mantenido de unas condiciones espectaculares en cancha y esperamos que repita su última carrera.

Para la tercera competencia montarás a Manoepiedra que lograste victoria en una oportunidad con este caballo y para esta oportunidad reaparece luego de 42 días sin correr

-Si, efectivamente es un caballo que vengo de ganarlo en su penúltima actuación y en su última carrera, el caballo no estuvo muy bien, pues no se empleó al 100%, pero estoy seguro que en esta oportunidad lo hará bien.

Tu tercer compromiso será en la cuarta del programa con el castaño debutante Bola de Humo, ¿qué nos puedes decir acerca de este presentado por Ismael Martínez?

-Un caballo que va a su estreno y ha mostrado buenos ejercicios. Esperamos que el ejemplar se pueda desenvolver al 100% y pueda concretar en carrera lo que ha hecho con sus trabajos.

Para el Clásico Edgar Ganteume (GII), a la altura de la quinta competencia conducirás a la dosañera Princess Warrior que buscará mantener su racha de victoria, ¿coméntanos acerca de esta potranca?

-Es una potranca que sinceramente ha sido un espectáculo y tenemos un pozo de fe que mantendrá la racha ganadora.

En la sexta carrera que es el cierre del ciclo no válido estarás sobre los estribos del dosañero Mr. Bárbaro para el Clásico Albert H. Cipriani (GII), presentado por William Laya.

-Un caballo que pienso que está es su distancia (1.400 metros), pues no ha logrado tener un remate efectivo en los tiros de 1.100 y 1.200 metros. Para esta carrera va a ser un tanto beneficioso para él y lo va a recorrerlo muy bien.

Pruebas del 5y6: La Rinconada

Yoelbis nos vamos para el 5y6 y en la primera válida tendrás el compromiso de montar a la seisañera Tianshan que hace su reaparición luego de 63 días sin correr.

-Es una yegua que viene de arribar en cuarto lugar. Su última carrera, que fue en 1300 metros, habló muy bien de ella porque la tienen catalogada como rápida. Realmente el lote es bastante parejo. Pensamos que tenemos oportunidad para ganar.

Cierras tus compromisos en la cuarta válida con el ejemplar Akas Team, que retorna a la pista tras un corto paro de 35 días.

-Un caballo que viene de arribar de cuarto lugar en su última carrera contra el ejemplar Gran Pepe que nuevamente estos ejemplares se vuelven a enfrentar y técnicamente es el mismo lote. Tanto su entrenador como mi persona estamos seguros del caballo, además de las condiciones que se mantiene en cancha y lo hará espectacularmente bien.