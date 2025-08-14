Presentado de Rubén Lanz queda listo con su ajuste para ganar la primera del 5y6 del domingo

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 nacional se comenzará a correr este domingo 17 de agosto en el hipódromo La Rinconada a partir de la séptima carrera de la jornada, con hora de partida de las 3:30 de la tarde y ah sido reservada en distancia de 1,300 metros para machos criollos e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres.

Presentado de Rubén Lanz ajusta para ganar la primera válida

La nómina de ejemplares a competir en la primera del 5y6 nacional de la reunión 31 tiene un total de 12 machos maduros donde el entrenador Rubén Lanz ha inscrito a dos de sus purasangres a correr la prueba.

El primero de ellos es Paradigma con la monta del jockey profesional y líder del meeting, Jaime Lugo y correrá con la gualdrapa número dos y luego con el número cuatro en el lomo, el castaño Mateo of Boston con la monta del aprendiz del momento, Winder Veliz.

Este segundo es un producto del semental campeón Champlain en la yegua Creme catalán por El Prado el cual ya logró una victoria en ocho presentaciones que ha hecho en el 2025 y suma tres lauros en 29 carreras realizadas, su último triunfo fue el pasado 1 de junio en 1,300 metros.

Mateo of Boston viene de hacer uno de los mejores ajustes de la mañana de este miércoles 13 de agosto y le puede servir para conseguir la victoria en la reunión dominical. Los parciales de su ajuste según la hoja de trabajos de la División de Toma tiempos del INH fueron los siguientes:

17,1 30 43,2 600MTS (EP) 57,2/ 74,3// MUY COMODO.