La Rinconada: Revelamos el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica que buscará repetir con victoria el 5y6 de la R40

La cuadragésima reunión será el domingo 12 de octubre, por lo que la afición hípica venezolana disfrutará de las 12 carreras que incluye dos selectivas en el hipódromo La Rinconada.

La décima carrera del programa marca la cuarta válida para el popular juego del 5y6 Nacional. Esta competencia, estipulada para 1.200 metros, reúne exclusivamente a caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

La largada de esta prueba de velocidad, donde la experiencia juega un papel crucial, está fijada para las 4:45 de la tarde.

Gran Pepe (número 5), es uno de los competidores inscritos para está válida, con la monta del aprendiz Leomar Sangronis y entrenado por Pedro Coronil, en defensa para los colores del Stud Don Rafael V.

El seisañero se presenta como el tercer favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica.

Reaparece al óvalo caraqueño luego de un corto paro de 35 días y en su última actuación se llevó la victoria en la última válida para el juego de las mayorías de la pasadas reunión 35 con 5 1/2 cuerpos de ventaja, y un tiempo de 74 segundos exactos para la misma distancia de 1.200 metros.

El día martes 14 de octubre el nacido y criado en el Haras La Orlyana galopó una vuelta, en pelo y este miércoles 15 de este mes galopó dos vueltas, suaves en pelo, publicado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

