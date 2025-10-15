El video será la clave: La yegua de La Rinconada que retorna a su mejor distancia y libre de tropiezos será fuerte rival

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de las carreras de caballos mantiene su ritmo en Venezuela. Nos acercamos rápidamente a la reunión número 40 en La Rinconada, que presentará doce emocionantes pruebas, y la inclusión de dos clásicos selectivos que, junto al 5y6 nacional, prometen ser el atractivo principal de la tarde.

El 5y6 sigue demostrando ser una fortaleza inexpugnable en recaudación, con 26 semanas consecutivas rompiendo récords. El monto acumulado ya supera los Bs. 158.000.000,00, y para esta semana, el INH mantiene un tentador monto mínimo a repartir de $1.250.000 al cuadro único con seis aciertos.

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video" Batacazo

Ante una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un análisis exhaustivo para identificar un ejemplar con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea". Nos referimos a un purasangre que dirá presente en la undécima carrera, correspondiente a la quinta válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de seis o más años, ganadoras de cuatro, cinco o seis carreras. Es allí donde aparece inscrita con el número nueve en la gualdrapa la yegua Miss Indiana, hija de Great War Eagle en La Quimera, por Wildcat Heir. Se presenta con un hándicap de 55.5−4 kilos y para esta ocasión pasa a las manos del jinete aprendiz Félix Márquez.

Es crucial que los aficionados desestimen la última actuación de Miss Indiana. En la carrera del 31 de agosto, la yegua arribó en el décimo y último lugar. Sin embargo, hay varios factores que justifican esta actuación atípica:

Tuvo una mala partida e inclinó su línea de carrera hacia la parte interna.

El jinete la exigió y pasó a disputar la delantera, lo que comprometió su rendimiento.

Llevaba un implemento flojo (el Bozal Blanco) que se movió a lo largo del recorrido.

Compitió en un tiro que no es el ideal para su mejor desempeño.

Lo favorable es que, con el retiro de la número ocho (Lady Sophia), una de las velocistas más peligrosas, la prueba podría quedar a disposición de Miss Indiana. Además, la reducción de 300 metros con relación a su última actuación será un factor beneficioso para su performance.