El secreto está en el ajuste: El ejemplar con jugosos dividendos listo para dar el batacazo en La Rinconada

La séptima fecha del tercer meeting será este domingo 19 de octubre en el hipódromo La Rinconada con una programación de 12 carreras que incluyen dos eventos clásicos y el 5y6 activado desde la séptima carrera, primera válida.

Un total de diez caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de 4,5 y 6 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) se encuentran inscritos para la décima carrera, cuarta válida del 5y6 nacional, en distancia de 1.200 metros y pautada a las 4:45 de la tarde.

Uno de estos participantes es Chiefsttar (número 8), es un producto de King Seraf en Flor de Mani por Shawaf, retorna después de 105 días a la pista caraqueña, ahora con la monta de Hemirxon Medina sobre los estribos jinete que regresó hace poco para dar lo mejor de sí en lo que resta de campaña, al mismo tiempo cuenta con la preparación de Fernando Parilli Araujo para el Stud “Marco Antonio”.

La última competencia de este pupilo de Parilli Araujo fue el seis de julio de 2025, carrera en la que partió por el puesto de pista uno y sale mal, algo que no lo deja emplearse y arriba en la última casilla en ese momento con la monta de Daniel Coa.

El conducido de Medina ayer miércoles 15 de octubre realizo el siguiente ajuste: 16,3 30,1 43,2 (600 metros) (en pelo) 57,2 2P 74,3/ 91,3// 2da vuelta, contenido con remate de 13,1 con traqueador José Flores. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

