Atención La Rinconada: Una gran opción del 5y6 nacional también es retirada de la reunión 40

La jornada hípica continúa este domingo 19 de octubre con la cuadragésima reunión, la cual contará con una cartelera de 12 carreras y entre ellas se incluyen dos selectivas: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII), ambas en distancias de 1.400 metros.

La Rinconada: Retirados Oficiales

La mañana de este jueves 16 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de un nuevo ejemplar que no participarán en las carreras del 5y6 dominical.

En la novena competencia o la tercera válida para el juego de las mayorías, está reservada para yeguas nacionales e importadas de 5 años, ganadoras de 1 carrera, en distancia de 1.300 metros.

Se trata de Tiz Erin (Usa) con el número tres en la gualdrapa y la monta del jinete profesional Jaime Lugo, preparada por Pedro Coronil para el Stud “Excelso”.

Motivos del retiro - La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, Tiz Erin (Usa) fue retirada por presentar Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

La yegua importada iba a su segunda presentación en el país ya que recientemente en su debut en La Rinconada había arribado en el cuarto lugar en carrera ganada por Sweet Sensations.