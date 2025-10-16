La Rinconada: La potra que ajustó contenida y amenaza el favoritismo en la selectiva

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 40 de carreras que se disputará este domingo 19 de octubre de 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, tiene una cartelera pautada de 12 pruebas, dentro de las cuales destaca dos selectivitas tanto para potros como para potrancas en el ciclo no válido de la programación.

Recordemos que el juego del 5y6 como de costumbre tiene un pote acumulado de 1.250.000$ al ganador de cuadro único.

La Rinconada: Prueba selectiva Ajuste Reunión 40

Precisamente a la altura de la quinta competencia se correrá el Clásico “Edgar Ganteaume” (GII) especial para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.400 metros, correrá Bella del Cielo, con la gualdrapa número 4, la entrenada de Fernando Parilli Araujo, con la monta de Robert Capriles y un hándicap de 53 kilos.

Esta hija de Jupiter Pluvius en Amada Amanda (por Bannack) fue segunda en el reciente Clásico "Lanzarina". Es importante destacar que ese día tuvo un contratiempo en la partida (cargó adentro) con su habitual jinete.

El ejercicio realizado ayer, de cara a la selectiva del domingo, fue de: 17,1 32,1 45,3 (600Mts) (en pelo) 59,4/ 74,3// 90,4/// contenida con remate de 13,2 con el mismo Robert Capriles. Así se observa de la hoja de ajuste que publica la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos en todas sus plataformas digitales.

Rivales en carrera: Potras La Rinconada