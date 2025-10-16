La Rinconada: Candidato de las no válidas afronta el reto de 369 días sin ganar

Suscríbete a nuestros canales

La temporada hípica de 2025 en el Hipódromo La Rinconada celebra este domingo 19 de octubre una nueva jornada. La programación consta de doce competencias, con inicio a la 1:00 p.m., e incluye la disputa de dos pruebas selectivas en 1.400 metros.

Tiempo sin ganar: Favorito La Rinconada Caballos

Esta séptima fecha del tercer meeting de la temporada trae consigo un dato curioso y significativo: La inscripción una vez más de Abu Pepe, un caballo que en 2024 prometió mucho. El ejemplar, con destacable pedigree y un par de victorias en sus inicios, enfrentó limitaciones físicas que restringieron su campaña a solo siete actuaciones.

Abu Pepe un hijo del semental King Seraf en Orlyana Queen por Kafwain, se presenta este domingo en la reunión 40. Pese a arribar tercero en su actuación más reciente, el pasado 28 de septiembre, el castaño de cuatro años propiedad del Stud “Don Rafael V” aún no consigue una victoria en sus tres salidas de 2025.

Su último triunfo data del 24 de noviembre de 2024, cuando logró imponerse con Francisco Quevedo en la silla y la preparación en ese momento de Riccardo D’Angelo. Desde entonces, el caballo suma casi once meses sin besar la grama.

Sin embargo, varios factores sugieren una posibilidad de cambio:

Distancia conocida: Las dos victorias de Abu Pepe se produjeron precisamente en el recorrido de 1.200 metros que enfrenta este domingo. Yunta poderosa Jhonathan Aray-Gabriel Márquez: El ejemplar cuenta con el respaldo de una combinación jinete-entrenador de alta efectividad. Juntos, suman 38 actuaciones este año con 13 triunfos, lo que representa un notable 34% de efectividad.

La participación de Abu Pepe en La Rinconada está marcada por la necesidad de quebrar el ayuno de 329 días sin conseguir una victoria, y sus allegados esperan que, al correr en una distancia que conoce bien, logre confirmar el potencial y la calidad que lo hicieron sobresalir al cierre de la temporada anterior.