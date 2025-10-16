La Rinconada: Descubre la yegua que se anuncia como el robo de toda Venezuela para incluirla en tu cuadro del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada abre sus puertas a la gran fiesta hípica venezolana este domingo 19 de octubre con su cuadragésima reunión.

El evento promete una jornada de máxima adrenalina y emoción. El programa presenta 12 competencias, de las cuales dos cotejos selectivos conforman el calendario hípico de la temporada en el óvalo caraqueño.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La octava carrera del programa, segunda válida para el 5y6 Nacional, convoca a yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en un recorrido de 1.100 metros.

En este lote participa Genesis Paola (número 6), una castaña de tres años, nacida y criada en el Haras La Primavera, es una hija del Jorge Zeta (Ganador del Clásico Simón Bolívar (GI), Bicampeón de la Copa Invitacional del Caribe (Gala Hípica de Caracas) ) en Winning por Runspatum.

El jinete aprendiz Franklin Velásquez es el asignado para monta de la yegua debutante e Ismael Martínez es quien la entrena por lo que defenderá con los colores para el Stud San Manuelito.

La potra hace su estreno en el principal óvalo venezolano y es importante destacar que es el nombre que más suena a última hora entre el público aficionado.

Se espera que para esta segunda válida del día domingo 19 de octubre, Génesis Paola pueda buscar sorprender con su primera victoria de la presente temporada en la arena de Coche.