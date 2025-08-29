Conoce lo que dice el aprendiz Franklin Velásquez de sus montas en la R33

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los aprendices que está más cerca de convertirse en jockey profesional, es el aprendiz Franklin Velásquez, quien suma 51 triunfos en su naciente carrera entre los óvalos de Valencia y La Rinconada y este viernes conversó con Meridiano.net sobre sus compromisos del domingo.

Montas del aprendiz Franklin Velásquez

Este viernes el jockey aprendiz Franklin Velásquez conversó con el equipo de hipismo de Meridiano.net sobre sus compromisos de montas que tiene el domingo 31 de agosto en la reunión 33 en el marco de la última fecha del segundo meeting del año.

Velásquez comenzará sus compromisos de montas en la séptima carrera con la yegua Nefertari del entrenador Aldo Traversa, de la cual manifestó lo siguiente sobre ella:

“Es una yegua que lo ha hecho muy bien y con un poco de suerte, ella estará mejorando su última actuación”.

Luego en la novena, a Velásquez le tocará montar al ejemplar Kiss Cocoa, del entrenador Miguel Cortez, de este ejemplar, el aprendiz indicó lo siguiente:

“Agradecido por la oportunidad que me brinda el entrenador Miguel Cortez, igual a los propietarios, esta es una yegua que viene de ganar, va subida de lote, yo creo que ella va a estar corriendo muy bien”.

Por último, en la sexta válida y última carrera dominical, el aprendiz montará a Cheetah del entrenador Osmil Sequera, de ella expresó lo siguiente:

“Ella anda en excelentes condiciones, también agradecido por el entrenador que me da la oportunidad, la yegua lo ha hecho muy bien y yo que ella va a estar decidiendo la carrera, Dios mediante”.