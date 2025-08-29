Hipismo

Si le dan la oportunidad de correr adelante a José Gilberto Hernández puede ganar de tiro a tiro con este ejemplar

El experimentado látigo estará activo con dos compromisos de montas en la reunión 33

Por Saúl García
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 04:09 pm

David Urdaneta
Uno de los jockeys que se puede convertir en protagonista en la reunión 33 del próximo domingo, es el experimentado José Gilberto Hernández, quien será de la partida con dos compromisos de montas en las validas del 5y6 nacional.



El primero de los compromisos de monta del domingo para Hernández será en la séptima carrera del programa y primera de las válidas del 5y6 nacional con el ejemplar My Flirting Mate del entrenador César Cachazo, del cual expresó:

“Es una yegua que viene de reaparecer, mantiene condiciones, anda muy bien, de tiro a tiro sinos dan la oportunidad de correr adelante, y bueno, aguantar el remate de los demás ejemplares para tratar de ganar esa séptima carrera”.

 

Luego, en la novena prueba del domingo, y tercera de las válidas irá en el lomo de la yegua Sicarigua del entrenador José Sánchez, de la cual indicó lo siguiente:

“Ella va a un buen tiro de 1.300 metros, ella lo viene de hacer muy bien en 1.200 metros (2da), mantiene condiciones, bajo a la sorpresa con ese ejemplar”.

Viernes 29 de Agosto de 2025
