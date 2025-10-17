La Rinconada: Entérate del excelente ajuste de Bunker y así podrá buscar extender su racha de victoria en la R40

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima reunión es este domingo 19 de octubre, con una nutrida programación de 12 carreras que incluye dos pruebas selectivas en el hipódromo La Rinconada, como parte del desarrollo del tercer y último meeting del año.

Justamente en la sexta competencia, se disputará el 73er Clásico Albert H. Cipriani (GII) para ejemplares nacionales e importados de dos años, en distancia de 1.400 metros.

Bunker: Clásico Albert H. Cipriani R40 La Rinconada Datos Hípicos

El alazán Bunker, un hijo de Constructor White en Miss Lexus es uno de los corredores para está selectiva con la monta por segunda ocasión de Jhonathan Aray y la preparación de Gabriel Márquez, que defenderá con los colores del Stud Don Rafael V, al mismo tiempo es primer favorito para la Biblia del hipismo venezolano: Gaceta Hípica.

En su última este potro consiguió la victoria en el Clásico Victoreado (GIII) y acabó con el invicto de Star White, por lo que dejó tiempo de 74’’1 para el tiro de 1.200 metros y a 5 3/4 cuerpos de ventajas.

Ajuste: La Rinconada

El presentado de Márquez trabajó de segunda vuelta y ajustó este jueves 16 de octubre 42’’2’’ para los 400 metros en pelo, súper cómodo y muy bien publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares La Rinconada