Liga FUTVE: El Caracas FC derrota al Deportivo Táchira in-extremis

El Clásico de la Liga FUTVE no decepcionó. En un partido de infarto correspondiente a la segunda fecha de la fase final del Torneo Clausura, Caracas FC se llevó una dramática victoria 2-3 ante Deportivo Táchira en el Estadio de Pueblo Nuevo gracias a un gol agónico que dejó sin aliento a la afición aurinegra.

El encuentro, un verdadero carrusel de emociones y giros en el marcador, mantuvo en vilo a los aficionados. Cuando el empate a dos parecía sentenciado, la capital gritó con un golpe de autoridad que reafirma las aspiraciones de los "Demonios Rojos" en esta crucial fase.

Un clásico nacional lleno de golazos

Los dirigidos por Fernando Aristeguieta golpearon primero. Jeriel de Santis anotó de penal con un remate potente que se coló en el ángulo, poniendo el 0-1 en el marcador.

No obstante, la respuesta del "Carrusel Aurinegro" no se hizo esperar. Apenas unos minutos después, Maurice Cova se encargó de igualar las acciones con un golazo.

Un disparo preciso y violento desde fuera del área se fue al fondo de la red, desatando la explosión de júbilo en las tribunas del templo del fútbol andino.

Un segundo tiempo de drama

La segunda mitad arrancó con la misma electricidad, y de nuevo, la pelota quieta sería la clave. José Chávez le devolvió la ventaja a los visitantes con un espectacular gol de tiro libre. Su ejecución, una verdadera obra de arte, superó la barrera y se hizo inalcanzable para el portero, subiendo el 1-2 al electrónico.

El partido parecía controlado para el Caracas, pero la garra del Táchira es innegable. Presionando con vehemencia en los minutos finales, el Aurinegro encontró su recompensa a través de un nuevo penal.

Adalberto Peñaranda se encargó de la ejecución y no falló, poniendo el 2-2 que, para muchos, parecía el marcador definitivo de un clásico tan disputado.

El zarpazo del triunfo

Sin embargo, cuando el tiempo de descuento agonizaba, apareció la figura inesperada para el éxtasis capitalino. Daniel Rivillo se encontró con una oportunidad de oro y, en una jugada in-extremis, logró mandar el balón al fondo de la red, anotando el gol del triunfo.

La épica victoria tiene un impacto directo en el Grupo B de la fase final. El Caracas FC suma cuatro puntos y escala a la primera posición, igualando al Carabobo FC. Mientras que, el Deportivo Táchira se queda con un solo punto, cayendo a la tercera posición, empatado con Metropolitanos.