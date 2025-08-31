Yohandry Orozco deslumbra en la Liga FUTVE con este golazo

Suscríbete a nuestros canales

Carabobo sumó este sábado una nueva victoria en el Torneo Clausura de la Liga FUTVE luego de disputar su novena fecha en el Estadio José Encarnación 'Pachencho' Romero ante Rayo Zuliano.

La gran figura de este partido que finalizó en triunfo de los granates por dos a cero fue el delantero Yohandry Orozco, quien se encargó de abrir el marcador a los trece minutos del partido tras una increíble jugada.

El que fuera atacante y portador del dorsal número '10' de la selección venezolana de fútbol aprovechó un error del defensor rival tras un despeje para correr hacia la portería y definir con una vaselina.

No conforme con eso, cerca de finalizar el partido en el 'Pachencho', recuperaría el balón para enviárselo a fabián Londoño, quien vencería al portero en un mano a mano para sellar el segundo gol.

Ya son cinco goles y una asistencia para 'La Perla' en el segundo semestre del año, demostrando que, con treinta y cuatro años de edad, llegó a la Liga FUTVE para recuperar su mejor versión.