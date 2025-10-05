Liga FUTVE: Adalberto Peñaranda rompe sequía con su primer gol con Táchira

Suscríbete a nuestros canales

Deportivo Táchira terminó la Fase Regular del Torneo Clausura de la Liga FUTVE con victoria al golear este sábado por tres a cero a Carabobo en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal.

Los dos primeros goles llegarían por parte de Maurice Cova y Mauro Maidana, mientras que el tercero lo firmaría Adalberto Peñaranda, quien anota su primer gol vistiendo la camiseta del 'Carrusel Aurinegro' tras seis partidos.

El merideño entraría al terreno de juego a los 62 minutos, reemplazando a Juan Carlos Ortiz. Solo tardaría dieciséis minutos para convertir después de recibir un pase de Roberto Rosales y disparar con un remate cruzado hacia el arco.

Regreso al gol

Peñaranda convierte su primer tanto en la Liga FUTVE y el primero de 2025 desde el 3 de mayo ante Llaneros, vistiendo la camiseta de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay Dimayor de Colombia, cuando anotó desde el punto penal.

Ahora bien, la última vez que firmó un gol en jugada se remonta a cuatro años y un día, cuando militaba en la Unión Deportiva Las Palmas en la Segunda División Española. Allí anotó ante Cartagena un 3 de octubre de 2021.