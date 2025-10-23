Servicios

IVSS: Cuánto dinero recibirán los pensionado en noviembre

El monto que recibirán los abuelitos es equivalente a un salario mínimo nacional 

Por

Meridiano

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 09:05 pm
IVSS: Cuánto dinero recibirán los pensionado en noviembre
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este miércoles 22 de octubre de 2025, que comenzará a pagar la pensión correspondiente al mes de noviembre del año en curso.

"El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de octubre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de noviembre", destacó el organismo en sus redes sociales.

Cuánto dinero recibirán los pensionados

El monto que será abonado en las cuentas de los pensionados es de Bs. 130, el cual es equivalente a 0,61 centavos de dólar según tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela este miércoles 22 del mes en curso.

Recordemos que el monto que reciben los pensionados es correspondiente a un salario mínimo nacional el cual no se ajusta desde abril de 2022.

Asimismo, el IVSS invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas. Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono "Contra la Guerra Económica" para los pensionados del IVSS.

Este abono adelantado se alinea con la práctica recurrente del Gobierno de depositar las pensiones a mediados o finales de cada mes.

 

