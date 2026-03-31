Chyno y Nacho ya tiene la fecha para el lanzamiento de su nuevo álbum: "Es el día"

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El dúo venezolano Chyno y Nacho ya tiene fecha oficial para el lanzamiento de su nuevo álbum musical. A través de las redes sociales, los artistas notificaron que tras meses de trabajo, dedicación y constancia, estrenarán "Radio Venezuela".

Fecha de estreno

En la publicación realizada en Instagram, Chyno y Nacho confirmaron que será el 9 de abril que estará el trabajo musical en las plataformas digitales, con la colaboración de varios artistas como Elena Rose, Danny Ocean, Lasso, Joaquina, Noreh, Rawayana, entre otros.

“9 de abril es el día que estrenaremos “Radio Venezuela”. Pre-Selva del álbum pinchado”, escribieron en Instagram.

Será el sexto álbum de estudio de los artistas, quien tras varios años separados, decidieron volver a la música juntos, emocionando a ese público que los extrañaba y cantaba a todo pulmón sus éxitos del pasado como “Niña bonita”, “Andas en mi cabeza”, “Se apago la llama”, “El poeta”, entre otras.

Internautas no dudaron en comentar y aplaudir las colaboraciones del dúo, destacando que esperan con ansias el lanzamiento.

Introducción del álbum

En la publicación de Instagram, los cantantes dejaron una pequeña introducción de lo que será su álbum de regreso, destacando que es un viaje que conecta la nostálgica radial con el presente digital.

Aseguran que los temas serán poesía cotidiana a la referencia cultural venezolana, un homenaje a la palabras, acentos y expresiones que los formaron y un encuentro entre generaciones.