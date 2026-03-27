Elena Rose y Alleh desbordan su química en “TUTUTU”

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La música latina suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de “TUTUTU”, el esperado sencillo de la cantante venezolana Elena Rose junto al artista Alleh.

La colaboración, que venía generando gran expectativa en redes sociales, finalmente ve la luz y promete convertirse en uno de los temas más virales del momento, además de enamorar al público con la belleza de ambos venezolanos.

El lanzamiento de Elena Rose y Alleh

Durante semanas, los seguidores de los dos artistas fueron testigos de una serie de pistas que anticipaban la colaboración. Publicaciones, adelantos visuales y fragmentos de audio encendieron las teorías en redes sociales, alimentando la curiosidad del público.

El anuncio oficial llegó a través de plataformas digitales, donde Elena confirmó el estreno de “TUTUTU”, acompañado de un adelanto que rápidamente se volvió tendencia.

"TUTUTU"

El sencillo destaca por combinar la sensibilidad melódica característica de Elena Rose con el estilo fresco y urbano de Alleh. Esta mezcla da como resultado una propuesta moderna, pegajosa y diseñada para conquistar tanto plataformas digitales como pistas de baile.

La química artística entre ambos intérpretes se percibe desde los primeros segundos, con una narrativa musical que mezcla romance, ritmo y una energía contagiosa.

Más allá del lanzamiento, esta unión representa el crecimiento de una nueva generación de artistas latinos que apuestan por sonidos híbridos y estrategias digitales para conectar con el público.