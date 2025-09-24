Chyno y Nacho derrochan complicidad en la nueva versión "Mi niña bonita"

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 24 de septiembre los cantantes venezolanos Chyno y Nacho estrenaron la segunda parte del popular tema “Mi Niña Bonita”. Tema que les dio gran reconocimiento por todo el mundo y fue de las canciones latinas más populares en la lista Billboard de Estados Unidos.

La canción que fue estrenado a través de la plataforma YouTube, tiene la colaboración del cantante colombiano Fer Ariza. Hasta el momento cuenta con más de veinte mil vistas y muchos comentarios de seguidores, por ver al trío derrochando talento.

Mensaje de los artistas

Tras el estreno del videoclip en el que los tres artistas aparecen con alegría, mucho movimiento y talento, han utilizado sus redes sociales para compartir su emoción por lo nuevo en la música.

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, escribió en Instagram que espera que el tema sea un himno, como lo fue la primera parte lanzada en el 2010, que logró 5 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y ganaron un Grammy como Mejor Álbum Urbano.

“Así suena la nostalgia cuando se mezcla con lo nuevo. Un adelanto de lo que pronto será un himno otra vez: Niña Bonita 2, junto a nuestro parcero Fer Ariza. ¿Quién cantaba esta canción contigo hace años y la volverá a cantar ahora?”, escribió en Instagram.

Han comentado que es un homenaje al pasado, un regalo para el presente y una promesa para el futuro del merengue urbano, que tanto les ha dado.

Letra diferente

“Niña bonita no estés tan sola que te limita a entregarme el cora. No estés tan calladita que tú veras que mola que hagamos de esto Tu alma y la mía una sola”, es un verso de la nueva versión.