Chyno y Nacho estrenaran “Mi niña bonita 2” junto a un cantante colombiano

Luego de más 10 años del estreno de la canción, el dúo venezolano se prepara para una nueva segunda parte

Por Kleimar Reina
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 03:54 pm
Chyno y Nacho / Cortesía
La canción que se apoderó de la radio hace más 10 años, regresará a la palestra musical con una segunda parte que hará revivir la mejor época del dúo venezolano Chyno y Nacho.

“Mi niña bonita 2” ya es un hecho y solo está a la espera de ser estrenada en todas las plataformas digitales el próximo 24 de septiembre. Por ahora, se desconoce si los criollos seguirán con la misma melodía y concepto de canción, o en cambio, innovaran con una mezcla de ritmos nuevos, lo que es seguro que es el merengue está asegurado.

En un video compartido en sus cuentas Chyno y Nacho confirmaron el lanzamiento del tema. “Hay canciones que marcan generaciones, que unen corazones y que nunca se olvidan. Mi Niña Bonita fue y sigue siendo una de ellas”, agregaron los cantantes a la publicación.

¿Con quién colaboraran?

Sin embargo, esta vez los artistas no estarán solos en esta nueva versión de “Mi niña bonita”, pues han invitado al cantante de merengue colombiano Ferarizam, quien le dará un toque fresco al tema.

“Este 24 de septiembre, el viaje continúa: Niña Bonita 2, junto a nuestro amigo Ferarizam.
Un homenaje al pasado, un regalo para el presente y una promesa para el futuro del merengue urbano”, destacó.

Los venezolanos no confirmaron si este nuevo proyecto musical contará con video oficial, tal cual como la versión original de la canción.

Viernes 19 de Septiembre de 2025
VE
