Chyno Miranda y Oscarcito se unen tras polémica con Natasha Araos

En el 2023, cuando Chyno Miranda estaba en plena recuperación tras su salida del centro de rehabilitación, las redes sociales ardieron con la supuesta relación del cantante Óscar Hernández mejor conocido como Oscarcito y la ex de Miranda, Natasha Araos.

Pese a la insistencia de Oscarcito y ‘Tashie’ de defender la única relación que tenían: su amistad; el público no se creía esa versión, pues, los acercamientos entre ambos eran muy evidentes.

Con el paso del tiempo, las especulaciones se disiparon y, hoy en día, los internautas están convencidos de que solo existe una relación amistosa entre ellos, sin embargo, no pueden dejar de recordarlo, tal como sucedió recientemente en un post de Instagram.

¿Qué hacen juntos Chyno Miranda y Oscarcito?

El domingo 14 de septiembre, el intérprete de “Mi niña bonita”, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un carrete de fotografías junto a Hernández, todas en un estudio de grabación.

Esta unión solo significa una cosa: están haciendo música y el público ya aclama escuchar lo que se viene. “Demasiado tiempo con estas fotos guardadas”, escribió Chyno en la descripción, por lo que se entiende que no es un trabajo reciente.

La caja de comentarios fue abarrotada de bonitos mensajes, felicitaciones y, también el deseo de que suelten los temas en los que estarían trabajando. “Hermanitos! Cracks”, “Admiración y respeto total”, “Parte de mi infancia junta”, “Es la cosa más bella y esperada! Que bellos”, se lee.

Entre los más de 300 comentarios, algunos internautas recordaron aquel episodio de Oscarcito con Araos y comentarios como: “Socios dentro y fuera de la música”, no se hicieron esperar.

La nueva etapa de Oscarcito y Chyno

Luego de su salida del Tía Panchita, el guaireño entró en una fase intensa de recuperación junto a su familia y en otro centro médico. Con mucho esfuerzo logró salir y comenzar a reconstruir la vida que dejó hace muchos años cuando una enfermedad atacó su organismo.

Paulatinamente, Miranda fue evolucionando y, además de reforzar su amor, también ratificó porqué es uno de los mejores artistas de nuestro país. Afortunadamente, pudimos ver el reencuentro con Nacho, con quien ya se ha presentado en varias ocasiones y grabado un disco.

Por su parte, Oscarcito continúa reinventándose. Después de haber probado suerte con su nuevo nombre ‘Yakozuki’ y haber lanzado uno que otro tema, el caraqueño sigue apostando a la industria musical.