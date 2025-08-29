Ciscoh y Nacho celebran el éxito de “Esa Chamita Remix” (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del 28 de agosto de 2025, los talentosos cantantes Nacho “La Criatura” y Ciscoh, llegaron al Bloque Dearmas para hablar sobre todo lo que están viviendo actualmente a propósito del lanzamiento del tema “Esa Chamita Remix”.

Aunque inicialmente, la canción fue estrenada por el tiktoker venezolano, muy pronto decidió invitar al ex Calle Ciega, lo que marca un hito en su carrera como artista, la cual está forjando paulatinamente.

Nacho y Ciscoh rompen el internet con "Esa Chamita Remix"

Fue el mismo creador de contenido, cuyo nombre real es Francisco Herrera, quien decidió sumar en su proyecto a Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho.

“Le hice la invitación y aquí estamos promocionando este hermoso trabajo que con el equipo de Nacho lo llevaron a otro nivel”, expresó.

Por su parte, el intérprete de éxitos como “Báilame”, “El poeta” y “Mi niña bonita”, elogió el trabajo de Herrera: “Una vez que yo conocí a Ciscoh me di cuenta que tiene una magia particular, desde que yo lo conocí vi un factor en él”.

En la entrevista, ambos artistas hablaron de sus próximos pasos. Mientras que Ciscoh destapó sus planes musicales y en cuanto a su creación de contenido con el personaje Yanitza, Nacho habló de sus presentaciones en solitario y los venideros shows junto a su compañero Chyno Miranda.

