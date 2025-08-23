Nacho cumplió 42 años y se dedicó llamativo mensaje

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 22 de agosto el cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, cumplió 42 años. Una vuelta al sol especial para el intérprete de “Mi Niña Bonita”, por la carrera, familia y cariño que ha logrado del público.

Mensaje de superación

En su Instagram, el criollo posteó un video hablando de lo mucho que ha luchado para tener una carrera solida en la industria. Nacho resaltó la pasión que tiene por la música y como ha sido un bálsamo en su vida para sanar.

“Estoy de cumpleaños, me he despertado agradeciendo con todo lo que tengo, que lo he ganado cantando, ritmando, echando palante y tocando madera. Para llegar a la cima no existen escaleras y siempre represento mi bandera”, dijo con emoción el padre de seis hijos.

Fue muy claro en decir entre rimas que los chisme y hablar de la vida de otros, son hábitos que se deben dejar atrás, para buscar metas que hagan grande a cualquiera en la vida.

Puro amor

Su esposa y madre de sus últimas dos hijas, la modelo venezolana Melany Mille, comentó con gran felicidad el video, destacando la belleza de su amor.

“Te amo siempre, cada día más guapo, jamás como una pasa”, comentó la presentadora, quien lleva varios años de casado con el artista.

El video hasta el momento tiene 74,9 mil me gusta y 11,9 mil comentarios de felicitaciones para el conocido como “La Criatura”.