Nacho se sincera sobre la situación que vivió Chyno Miranda: “Se lo podemos adjudicar a los excesos”

Luego de cinco años, Nacho habló por primera vez sobre la situación que vivió Chyno Miranda, cuando por una infección por Covid-19 derivó en neuropatía periférica y encefalitis, que lo orilló a alejarse de los escenarios.

Miguel Ignacio Mendoza argumentó que lo sucedido con su colega “se lo podemos adjudicar a los excesos, a los abusos”, sin embargo, era algo inevitable porque eran problemas neurológicos que iban a suceder que, además, se complicó tras el diagnóstico de Covid.

“Prácticamente se le desprendió su cerebro del sistema nervioso”, informó. Los problemas de salud de Chyno Miranda, no estaban relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, a pesar de esto, el compositor señaló que “quizás ese camino no haya hecho el tema más complicado”.

Además, reveló que por distintas complicaciones casi pierde un pie por una gangrena.

Una amistad que trascendió los escenarios

Tras una recuperación lenta pero segura, en 2024, el cantante retomó su carrera junto a Nacho, ambos embarcandose en una gira que ha recorrido varias latitudes en el mundo, y un regreso que los fans del dúo anhelaban.

Mendoza ha sido pieza clave para el desenvolvimiento de su colega en el escenario, y sobre todo, el apoyo necesario para continuar con su sueño, el cual inició hace más de 15 años.

“Una persona que no tenga la fortaleza que tiene Chyno no lo hubiera superado”, dijo en la transmisión en vivo.

Críticas por los señalamientos a Chyno

Cuando Jesús Alberto Miranda se presentó por primera vez con el dúo Chyno y Nacho el año pasado, hubo muchos cuestionamientos sobre su estado de salud. Un vídeo que se hizo viral en aquel entonces, evidenciaba a un Chyno inquietante.

Sin embargo, el cantautor señaló que su reacción fue parte del impacto abrumador que tuvo por lo que estaba viviendo. A pesar de esto su desempeño a través de un año ha mejorado considerablemente.