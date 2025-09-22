Esposa de Nacho levanta comentarios de embarazo ¿El séptimo del artista?

Suscríbete a nuestros canales

Melany Mille sostiene una relación estable con el cantante y compositor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. Juntos han creado un bonito hogar que creció con la llegada de sus dos hijas Mya Michelle y Melina, la más pequeña.

¿De dónde salen los rumores?

Recientemente la pareja estuvo en un evento de la reconocida marca de maquillaje y belleza Farmasi, en el que la presentadora, modelo y exreina de belleza, lució radiante con un vestido en color rosa.

Sin embargo, el traje le hizo ver una pancita a Melany, despertando en internautas la duda si estaría en la dulce espera de su tercer hijo con el intérprete de "Mi niña bonita".

Recordemos que Nacho tiene 6 retoños, Diego, el mayor, los tres que tuvo con la bailarina Inger Devera y sus dos hembritas con Mille.

Opinión en redes sociales

“Yo pensé que se estaba sosteniendo una barriga de embarazo”, “Presumiendo su embarazo”, “fotos pensé que estaba embaraza”, “Quien más pensó que estaban anunciando un embarazo”, son algunas de las opiniones.

hasta el momento la pareja no ha salido para aclarar la lluvia de comentarios.