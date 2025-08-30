Gabo de La Melodía Perfecta revive su conflicto con Nacho por el "robo" de un tema

Suscríbete a nuestros canales

Durante su visita en el podcast "El Candelero", el cantante venezolano Gabo Martínez, integrante del dúo La Melodía Perfecta, revivió el pleito que él y su hermano Gio, tuvieron en el pasado con el ex Calle Ciega, Nacho.

Por allá en 2017, cuando los jóvenes estaban en un buen momento de su carrera, tuvieron la oportunidad de reunirse con "La Criatura" para hacer buena música. Sin embargo, según Gabo, una mala acción del cantante hizo que esa amistad quedara sepultada.

¿Qué pasó entre La Melodía Perfecta y Nacho?

Hace 8 años, Miguel Ignacio Mendoza (nombre real de Nacho), estrenó el tema "Happy Happy", pero, no lo hizo solo: sus hijos Diego, Miguel y Santiago lo acompañaron, presentándose como 'Los Mendoza' y, siendo sin duda alguna, un éxito en aquel momento.

No obstante, el lanzamiento se vio empañado por una polémica que encendieron los hermanos Martínez. Los jóvenes no pudieron ocultar su molestia después de ver que Nacho interpretó el tema que, aseguraban les pertenecía y lo publicó junto a sus hijos sin autorización.

Gio y Gabo contaron que el golpe no fue solo profesional, sino también personal, pues aprendieron a tocar el tema desde temprano y lo presentaron juntos, incluso en redes sociales, antes de que Mendoza lo lanzara oficialmente.

El hecho de verlo en boca de otro artista generó un sentimiento de vulnerabilidad: “Es doloroso que te arrebaten algo tan tuyo sin consultar”, expresaron en sus redes oficiales, donde también cuestionaron el uso que Nacho le dio como sencillo de su carrera.

Gabo recuerda aquel episodio

Como era de esperarse, la olla sobre esta polémica fue destapada nuevamente en el mencionado podcast. En la conversación, Gabo mostró la fecha y hora exacta de cuando escribieron la canción y, cómo vivieron el escenario luego de verla grabada y con videoclip incluido en voces de otras personas.

"De repente nos paramos un día y teníamos el teléfono abarrotado de mensajes y cuando vimos había agarrado la idea, había agarrado las animaciones, buscó una cámara y él grabó la idea por su cuenta", explicó.

Para el día de hoy, Gabriel asevera que: "No me interesa hablar con él", tomando en cuenta que en aquel entonces consideraron la posibilidad de llevar la situación a manos de la justicia, pero, eso nunca cuajó.

"Cuando tú ves a un señor de esa edad haciendo ese tipo de cosas tú dices: '¿por qué? podemos hacer miles de temas'. Yo realmente lo dejé ir", aseguró el intérprete de éxitos como "Te contaré" y "Juntos".