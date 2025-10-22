Suspendida la misa de San José Gregorio Hernández en el Estadio Monumental

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo días de la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, el país se prepara para una de las celebraciones religiosas más importantes de su historia reciente, y es que, el lema “Santos para todos” ha movilizado a millones de fieles que quieren participar de esta fiesta de santidad, reflejando cómo la devoción del pueblo supera cualquier límite físico.

Originalmente, la misa estaba prevista para el Estadio Monumental, con un aforo máximo de 48 mil personas. No obstante, las solicitudes de asistencia crecieron a más de 80 mil registradas, sin contar el entusiasmo de los devotos de otras regiones.

Por ello, las autoridades eclesiásticas decidieron que la celebración no podía realizarse en el Monumental y que se requería un enfoque más seguro y accesible.

Celebración en parroquias por la canonización de San José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

La nueva modalidad establece que la misa del sábado 25 de octubre se llevará a cabo en cada parroquia y comunidad de Caracas, garantizando la participación de todos los fieles. Además, se invita a todas las demás parroquias del país a unirse a la jornada, para que cada venezolano pueda vivir la fiesta de santidad desde su localidad.

Para asegurar la solemnidad de la celebración, se distribuirán en las parroquias de Caracas diversos elementos religiosos:

500 estolas

60 mil hostias

Más de 400 copones elaborados por artesanos de Lara

Más de 10 mil flores provenientes de Mérida

Asimismo, el domingo 26 de octubre se celebrará la primera fiesta litúrgica oficial de San José Gregorio Hernández. Esta jornada complementaria permitirá que los fieles continúen participando con devoción en sus parroquias, reforzando la importancia espiritual y cultural de esta canonización histórica.

