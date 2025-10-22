¿Mimí Lazo lista para casarse en Madrid? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Mimí Lazo se encuentra viviendo emocionantes momentos, al estar de nuevo con su única hija, la también actriz Sindy Lazo. La protagonista de la exitosa novela “¿Vieja yo?”, ha posteado en Instagram una bonita foto con su pequeña, junto a un mensaje de cariño.

Mimí y Sindy juntas en España

Lazo ha expresado el enorme cariño que siente por su hija, y lo feliz de estar nuevamente juntas en la madre tierra coleccionando momentos únicos.

En la imagen ambas aparecen abrazadas y muy sonrientes, logrando despertar comentarios de halagos en sus dos millones de seguidores de Instagram, por verlas tan felices.

“Hija que emoción tan grande tengo d verte y que española te me has puesto”, ha escrito la respetada actriz, quien hace años dio vida al emblemático personaje de Gladis López, en la novela “Voltea pa'que te enamores” de Venevisión.

¿Se casa de nuevo Mimí?

Parte de la visita de Mimí a España, no es solo para estar al lado de su hija, sino también para presentar su popular obra “Mi sexta boda”, escrita por Mónica Montañéz, y dirigida por su pareja Luis Fernández.

“Madrid me caso y esta vez sí es para toda la vida. Mi obra será presenta en el teatro Soho de Madrid el 8 y 9 de noviembre”, ha escrito en una publicación.

Lazo y Luis Fernández se casaron hace muchos años por el civil, siendo de las relaciones más estables y consolidadas de la farándula venezolana. En noviembre del 2024 el actor le volvió a pedir matrimonio a Mimí, pero ahora para hacerlo de forma eclesiástica.

La petición se realizó al finalizar una función de la pieza teatral ya mencionada en el Centro Cultural Chacao, dejando al público impactado por el amor de ambos.