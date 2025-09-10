Sindy Lazo cumplió 43 años: Así vive su etapa lejos de la televisión

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Sindy Lazo cumplió el lunes 8 de septiembre 43 años. Una vuelta al sol especial para la única hija de la actriz y humorista Mimí Lazo, por los mensajes de cariño que recibió.

Paginas compartieron bonitas palabras para la eterna Cristinita de la novela de Venevisión " Voltea pa'que te enamores", todos resaltando la fuerza, temple y humor que la criolla impuso a sus personajes.

Una Sindy orgullosa

A través de Instagram la criolla posteó un video realizado por su querida y famosa madre, en el que ambas aparecen en momentos de intimidad, química y conexión, desde la niñez hasta hoy.

Madre e hija aparecen en una parte dándose un fuerte abrazo, cuando Sindy se convirtió en la ganadora de MasterChef Latino en Estados Unidos.

Otro de los mensajes que recibió fue del esposo de su progenitora, Luis Fernández, quien aseguró en un escrito que la quiere como una hija, y que los momentos vividos los lleva en el corazón.

“Sindy es una persona muy importante. La amo y hoy la celebro”, escribió en un post realizado en Instagram.

Lejos de la televisión,

aunque la nacida el 8 de septiembre de 1982, lleva años lejos de la televisión y viviendo fuera de Venezuela, su recuerdo sigue presente en los criollos que la vieron brillar en producciones como “¿Vieja yo?”, “Tomasa Te Quiero”, “El árbol de Gabriel”, “Natalia del Mar” y “Corazón Esmeralda”.

“Lo que se hereda no se hurta! Bellas y excelentes actrices”, “Heredó la actuación de su madre, excelentes actrices”, son algunas de las opiniones de internautas en redes.