Estos son los retirados para la reunión #42 de este domingo en La Rinconada 2-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 2 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada ofrecerá un total una Condicional Especial, prueba que acaparará la atención de propietarios y aficionados en el hipódromo La Rinconada. Dicha competencia se disputará a la altura de la sexta carrera del programa, con hora de partida a las 3:05 p.m. Además, el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 42 de la temporada 2025.

En la primera carrera no válida, reservada para caballos nacionales e importadas de 3 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras, fue retirado Isobarico (número 7) presentado por Juan C. García y llevaba la monta de Jaime Lugo.

En la cuarta carrera no válida, reservada para caballos nacionales e importadas de 5 y más años, debutantes o no ganadoras, fue retirado Galopante (número 1) presentado por Humberto Correia y llevaba la monta de Robert Capriles.

En la segunda carrera no válida, reservada para potros nacionales e importadas de 2 años, debutantes o no ganadoras, fue retirado Sr. Gato Pardo (número 2) presentado por Fernando Parilli y llevaba la monta de Jaime Lugo Jr.

En la séptima carrera o primera válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras, fue retirado el Rey Vulcano (número 11) presentado por I. Paredes y llevaba la monta de Kervin Perfecto.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importados de 5 y años, ganadores de 1 carrera, fue retirada la yegua Super Periodista (número 5) presentada por José A. Gudiño y llevaba la monta de Y. Díaz.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

1ª) #7 Isobarico fue retirado por Traumatismo casco miembro anterior izquierdo.

4ª) #1 Galopante fue retirado por Traumatismos genealizados.

2ª) #2 Sr. Gato Pardo fue retirado por Estado Fébril.

7ª) #11 Rey Vulcano fue retirado por Cólico.

8ª) #5 Super Periodista fue retirada por Estado Fébril.