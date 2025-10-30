Hipismo

Lo que todos esperan: Una hija de Constructor White se perfila como el "robo de toda Venezuela" para el 5y6

Es una de las cotizadas para competir en una de las pruebas válidas para el juego de las mayorías de la R42

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 01:31 pm
Lo que todos esperan: Una hija de Constructor White se perfila como el "robo de toda Venezuela" para el 5y6
Foto: José Antonio Aray.
La reunión 42 en el hipódromo La Rinconada es este domingo 02 de noviembre, con una cartelera de 12 carreras que incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados.

Los aficionados disfrutarán desde las tribunas de un espectáculo lleno de emoción y sorpresas en cada competencia.

La octava del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadora de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Para esta válida inscribieron a 12 competidoras, entre ellas, Fastastic Shot (número 12), una hija de Constructor White en Star May, contará con la conducción del aprendiz Julio Moncada y la presentación de Rohendy Gámez para el Stud HDS.

Se perfila como la primera favorita y en su última actuación pública llegó cuarta a 2 1/4 cuerpos de la británica Tea Tree Bay. Para ese momento, Fantastic Shot fue montada por el jinete Francisco "Kid" Quevedo.

El primer domingo del mes de noviembre, en esta segunda válida, Fantastic Shot saldrá a la arena de Coche con la meta de conseguir su primera victoria de la temporada y hasta podría dar la sorpresa de la jornada.

 

