Al momento de sellar conoce el ajuste de la línea de Gaceta Hípica para el 5y6 dominical

El hipódromo La Rinconada celebra su reunión 42 este próximo domingo 2 de noviembre de 2025. La jornada incluye un programa completo de doce carreras, pero no presenta pruebas de Grado.

La afición espera una emocionante tarde de competencias, con la mayoría de los eventos centrados en los ejemplares de reclamo y handicap, lo que garantiza pronósticos abiertos y un alto nivel de competencia.

La cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, se disputará para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros pautada para la 4:45 de la tarde.

Yegua: Línea 5y6 Gaceta Hípica La Rinconada

De las 12 participantes inscritas, se encuentra Essencial White (número 12), con la monta de Robert Capriles y la preparación de Henry Trujillo para los colores del Stud M.M, además es primera favorita para Gaceta Hípica.

Esta potra nacida y criada en el Haras La Celeste mantiene su campaña de tres triunfos para 20 actuaciones, y en su última carrera llegó segunda a 4 3/4 cuerpos de la ganadora Linda Ilusión.

Ajuste Línea: 5y6 La Rinconada

Este miércoles 29 de octubre, la presentada por Trujillo trabajó de segunda vuelta y ajustó 49’’1 para 600 metros, en silla, recta de enfrente, muy cómoda. Así lo informó la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas para la carrera: Yeguas