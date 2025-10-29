Luis F. Martin: Dos de sus tres presentados están dispuestos a tumbar el 5y6 de este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de Luis Francisco Martin en la cartelera hípica siempre merece atención, dada su profunda comprensión de los purasangres, forjada primero como jinete y consolidada hoy en su rol de entrenador.

Tumbar el 5y6 nacional: La Rinconada Carreras Entrevista

A pesar de contar con un lote reducido de ejemplares, Martin realiza una labor diaria impecable. Prueba de su efectividad fue su reciente visita al recinto de ganadores con el ejemplar Caminante, que le brindó su segunda victoria del año.

Meridiano Web, siempre apoya a los protagonistas del óvalo, y esta vez aprovechó la mañana de ajustes de este miércoles para conversar con el preparador. Martin informó a sus seguidores sobre el chance de sus tres presentados, quienes, casualmente, competirán todos en las válidas del 5y6 nacional.

El primero de ellos es en la segunda válida y se trata de la yegua Sacarosa en recorrido de 1.300 metros.

-De verdad que las últimas carreras de ellas no son muy buenas, para esta ocasión esperamos mejoría aquellas personas que la quisieran meter como una posible sorpresa se las recomiendo ya que la distancia es buena y el lote es parejo.

Luego a la altura de la tercera válida tiene el compromiso con el ejemplar Rey Saturno y la monta de Yonkleiver Díaz.

-Este ejemplar en su última carrera mejoró bastante en recorrido de 1.400 metros, para esta ocasión baja 200 metros y de verdad que él esta mucho mejor que cuando reapareció y con un poco de suerte podemos decidir.

Si tengo un enemigo puede ser el número (El Gran Sech) uno que es un caballo que ha corrido con mejores y va a reaparecer, pero es de calidad. Sin embargo, no se caigan con estos dos.

Luis Martin: Sexta Válida Buen Dividendo Carreras Yeguas

Carrera de cierre por el puesto de pista once y con la monta de Hemirxon Medina partida la yegua Queen Rhaenyra.

- Si bien esta yegua arribó cuarta en su última actuación, en las dos carreras previas enfrentó numerosos inconvenientes, sufriendo tropiezos y obligando al jinete a levantarla en varias ocasiones.

Para este compromiso, espero que, libre de tropiezos, ella pueda decidir. Cuenta con gran calidad y un buen pedigree, por lo que solo con un poco de suerte esperamos conseguir la victoria.