A su regreso a La Rinconada esto fue lo que dijo el jinete May Romero

En horas de la mañana de este miércoles 29 de octubre se realizó la jornada de ajuste en el hipódromo La Rinconada donde estuvieron presentes los jinetes y entrenadores que son los protagonistas para participar en la reunión número 42.

Justamente estuvo presente un jinete profesional que hace su reaparición luego de 11 años de ausencia y para este domingo 02 de noviembre, participará en la segunda carrera. Se trata de May Romero Quintero.

Romero nació el 12 de julio de 1970, por lo que es oriundo de la ciudad de Mérida.

Se inició en el hipismo a los 17 años, en el desaparecido Hipódromo La Limpia del Estado Zulia y para el caso de los jinetes venezolanos que han logrado trayectoria en el hipismo venezolano, May Romero admira a Jorge Gerardo Bracho y Rafael Torrealba.

Actualmente, Romero trabaja como traqueador y aprovechó la oportunidad de ser entrevistado para este medio digital, acerca de su único compromiso de monta para el ciclo no válido.

Entrevista en vivo: Ciclo no válido R42 La Rinconada

May muchas gracias por la entrevista, además de tu reaparecida a la arena caraqueña lo vas hacer con la monta de un potro que debuta en la segunda competencia de la reunión 42 y se trata de Ponsigué ¿Cómo se encuentra el dosañero previo a su debut?

Efectivamente, reaparezco con el ejemplar Ponsigué en la segunda carrera. Este potro anda muy bien. Hoy salió al aparato y esperamos hacer un buen papel con este ejemplar. Agradezco a las autoridades hípicas, en especial al señor Antonio Álvarez por darme la oportunidad de estar en cancha y lo que puedo decir es que estamos luchando para que las cosas salgan bien para que sigan funcionando como debe ser.